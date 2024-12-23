Пушков заявил о страхе британских солдат воевать на Украине

Солдаты тысячами увольяются из ВС Британии из-за нежелания воевать на Украине. Такой вывод сделал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя новость зарубежных СМИ о массовых увольнениях из британской армии вопреки тому, что военнослужащим проиндексировали зарплату и прочие выплаты.