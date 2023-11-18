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Психотерапевт Миллер назвала стресс и вредные привычки причинами низкого либидо

Психотерапевт-сексолог Александра Миллер рассказала «Пятому каналу» о причинах низкого либидо. Она заявила, что его снижают вредные привычки, стресс, неправильное питание и отсутствие физической нагрузки.

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