Мужчина погиб во время рыбалки на озере в Карелии

В Лоухском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками, одному удалось спастись В минувшую субботу, 12 октября, на пульт дежурного поступила информация о том, что на одном из озер в Лоухском районе во время рыбалки пропали двое мужчин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии