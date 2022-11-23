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Многодетного отца из Уссурийска приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

Многодетного отца из Уссурийска приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

В Уссурийске многодетный отец повторно привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов. По решению суда он проведет 7 месяцев в местах лишения свободы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Приморскому краю.

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