Охотники застрелили медведя, который убил пенсионерку в Красноярском крае

Охотники застрелили медведя, который убил пенсионерку во дворе её дома в Красноярском крае. Об этом сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.
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