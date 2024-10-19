В Подмосковье хирурги прооперировали пациентку с жидкостью в мозге

В Видновскую больницу поступила 32-летняя женщина с жалобами на потерю сознания и рвоту. После обследования медики определили у нее скопление жидкости в головном мозге, сообщили в Минздраве Московской области.
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