Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W патрулирует над Черным морем

Британский самолет-разведки Boeing RC-135W Rivet Joint ведет патрулирование над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
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