Спустя 8 лет наблюдений за дальним космосом, NASA «приземлило» уникальный Boeing 747SP с телескопом SOFIA

С момента своего первого полета в 2007 году Boeing 747SP, бортовой номер N747NA, был переоборудован НАСА в большой летающий телескоп, который парил в стратосфере, наблюдая за Вселенной в инфракрасном диапазоне (как Джеймс Уэбб).
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