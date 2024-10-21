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Месси установил рекорд в MLS

Месси установил рекорд в MLS

В ночь на 20 октября (мск) прошел матч регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» — «Нью-Инглэнд Революшн».

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