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Zero Hedge

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Cuba Hit With National Power Grid Collapse As Oil Sources Dry Up

Cuba Hit With National Power Grid Collapse As Oil Sources Dry Up

Cuba Hit With National Power Grid Collapse As Oil Sources Dry Up Cuba’s power grid collapsed once again this week, this time at a national level, leaving millions of people across the island without electricity.

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