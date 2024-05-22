Пациенты пожаловались на проблемы с доступностью зарубежных онкопрепаратов

В Межрегиональном общественном «Движении против рака» «Известиям» сообщили о поступлении жалоб на нехватку онкопрепаратов «Пикрэй» от швейцарской компании Novartis и «Абраксан» от американской Bristol Myers Squib.
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