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25 автомобилистов пожаловались на московский автосалон, который продал им битые машины под видом новых

25 автомобилистов пожаловались на московский автосалон, который продал им битые машины под видом новых

Жители разных городов России пожаловались на один из московских автосалонов, который продал им битые машины под видом новых.

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