Собянин: В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

Особая экономическая зона «Технополис Москва» создана в 2006 году На территории ОЭЗ «Технополис Москва» в зонах «Печатники» и «Алабушево» появятся центры, где будет сосредоточено высокотехнологичное оборудование, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
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