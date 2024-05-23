Собянин: В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

Особая экономическая зона «Технополис Москва» создана в 2006 году На территории ОЭЗ «Технополис Москва» в зонах «Печатники» и «Алабушево» появятся центры, где будет сосредоточено высокотехнологичное оборудование, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.