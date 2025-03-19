Прорвет ли блокаду российского спорта инициатива, поддержанная президентами Путиным и Трампом?

Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении матча между хоккейными сборными двух стран, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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