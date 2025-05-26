Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене пленными

Признательность за содействие в обмене военнопленными между Россией и Украиной выразил в телефонном звонке президенту Белоруссии Александру Лукашенко его российский коллега Владимир Путин, сообщила 26 мая пресс-служба Кремля.
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