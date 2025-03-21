Удаление матки после родов в ХМАО: Собчак подняла вопрос о врачебной ошибке

27-летняя Елена Печникова из Ханты-Мансийска лишилась матки после родов в декабре 2024 года. Как сообщает Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня», Печникова поступила в Окружную клиническую больницу после отхождения вод.
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