Удаление матки после родов в ХМАО: Собчак подняла вопрос о врачебной ошибке

27-летняя Елена Печникова из Ханты-Мансийска лишилась матки после родов в декабре 2024 года. Как сообщает Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня», Печникова поступила в Окружную клиническую больницу после отхождения вод.