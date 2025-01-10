Количество погибших после разлива мазута дельфинов увеличилось до 60

После разлива мазута на побережье Черного моря обнаружили около 60 погибших дельфинов. Трупы китообразных находили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи, сообщила РБК директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
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