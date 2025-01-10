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Количество погибших после разлива мазута дельфинов увеличилось до 60

Количество погибших после разлива мазута дельфинов увеличилось до 60

После разлива мазута на побережье Черного моря обнаружили около 60 погибших дельфинов. Трупы китообразных находили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи, сообщила РБК директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

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