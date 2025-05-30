Крупнейшее исследование не нашло различий в ранних признаках аутизма у мальчиков и девочек

Крупнейшее на сегодняшний день исследование с участием более 2500 детей раннего возраста не выявило существенных клинических различий в симптомах расстройства аутистического спектра (РАС) между мальчиками и девочками на этапе первоначальной диагностики.
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