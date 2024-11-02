Калинин призвал развивать культуру употребления спиртного в России

Член Общественного совета при Росалкогольтабакконтроле Вячеслав Калинин высказался об идее вологодского губернатора Георгия Филимонова ограничить продажу алкоголя в будние дни да всего двух часов в день – с 12 до 14 часов.
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