Оспортивленный кроссовер Hyundai Creta N Line: рестайлинг

Оспортивленный кроссовер Hyundai Creta N Line: рестайлингКогда-то паркетник Hyundai Creta был невероятно популярен на российском рынке, и корейская компания даже обещала добавить в гамму оспортивленную версию N Line.
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