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Загитова высказалась об отношениях с Егором Кридом

Загитова высказалась об отношениях с Егором Кридом

Алина Загитова открыто прокомментировала свои отношения с Егором Кридом. Титулованная российская фигуристка, известная своей скромностью и редкими интервью, наконец-то решилась поделиться своим мнением с Надеждой Стрелец.

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