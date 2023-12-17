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Логинов о взломе телеграм-канала «Союз трех биатлонистов»: «Это очень обидно. Был недоволен тем, что ничего нельзя было сделать»

Александр Логинов вел канал совместно с Антоном Бабиковым и Александром Поварницыным. – Канал «Союз трех биатлонистов» не удалось вернуть? – Пока нет.

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