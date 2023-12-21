Музыка севера: премиальный звук в скандинавском стиле

В Россию приходит датский премиум-бренд акустики Vifa. Рассказываем об одной из серий колонок бренда под названием Oslo – стильном устройстве, которое поможет создать любое настроение и дополнит атмосферу в доме.
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