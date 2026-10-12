В Тамбовской области стартовала "Неделя Китая"

В регионе стартовал культурно-образовательный проект «Неделя Китая в Тамбовской области». Масштабное событие пройдёт с 12 по 17 октября и объединит экспертов-китаеведов, учёных, деятелей культуры и представителей вузов двух стран.
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