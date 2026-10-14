Эстония хочет "отключить" газ для жителей Калининградской области. По мнению таллинских властей, для прекращения поставок достаточно всего одного запрета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Этот "богатый рег...
- Суд признал завод...
- Макрон перешёл "к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым