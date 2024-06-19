Аналитическая компания Arkham предложила награду в $150 000 за информацию о создателе токена DJT

Аналитическая компания Arkham Intelligence объявила о выплате награды в размере 150 000 долларов тому, кто сможет предоставить информацию о создателе TrumpCoin (DJT) и установить его связь с этим токеном.
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