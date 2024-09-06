Караулова поведала о странных сообщениях от Маликова — едва не поплатилась за доверчивость

Певица поделилась личной историей. предоставлено Пресс-службой Первого каналаПосле того как Ларису Долину самым бессовестным образом развели мошенники, заставившие ее продать квартиру и перевести им более 200 миллионов рублей, отечественные звезды поделились собственными историями столкновения с аферистами.