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МО: ВС РФ поразили склады ГСМ и ракет в Хмельницкой и Херсонской областях

МО: ВС РФ поразили склады ГСМ и ракет в Хмельницкой и Херсонской областях

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские войска поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в Хмельницкой и Херсонской областях.

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