Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • sss
    чтоб всех амеров разорвало....Марс атакует? В Н...
  • radiofree RF
    Молодцы Петров и Баширов,устроили небольшой новогодний переполох у амеров.Продолжайте в том же духе.😆😆😆Марс атакует? В Н...
  • Евгений Кузнецов
    Беженци-хохлы петарды взрывают.Марс атакует? В Н...

В соцсети Х Маска голосовали за самого "уважаемого политика мира". Кого назвали?

В соцсети Х Маска голосовали за самого "уважаемого политика мира". Кого назвали?

Один из крупнейших аккаунтов в соцсети X - "World of Statistics" - с 3,5 миллионов подписчиков, занимающийся сбором статистики, провёл перед Новым годом следующий опрос: Кого из нынешних мировых лидеров вы больше всего уважаете? Результат, как говорится, налицо: Если глава Запада Байден в своей же американской соцсети набрал 7%, то можно представить, сколько здесь было бы у его "замов" - Шольца с Макроном, которые на публике даже пытаются показать какое-то свое превосходство перед Путиным.

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