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Начальник генштаба Британии: Если мы поставляем Украине сотни дронов, то где же наши собственные полки беспилотников?

Начальник генштаба Британии: Если мы поставляем Украине сотни дронов, то где же наши собственные полки беспилотников?

Массовое участие беспилотников в украинском конфликте произвело революцию в военном деле.Произошло примерно то же самое, когда первые танки и самолеты вступили в Первую мировую войну- говорится в издании UK Defence Journal.

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Комментарии
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федор
Мелкобриты занюханные вы и так в заднице и это только начало. Все долги мы вам ублюдкам вернём!
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17 час.

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