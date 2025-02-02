Прокуратура: младенец в красноярской семье мог умереть из-за асфиксии

Причиной смерти трехмесячного ребенка в семье из села Красная Сопка Красноярского края, в которой ранее погибли четверо детей от отравления дихлофосом, предварительно является асфиксия из-за рвотных масс.
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