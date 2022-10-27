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Как советские спецэффекты помогли создать культовые фильмы Голливуда

Как советские спецэффекты помогли создать культовые фильмы Голливуда

Кинооператор Павел Клушанцев считался родоначальником жанра фантастики в Советском Союзе. Создатель знаменитой голливудской франшизы «Звездные войны» Джордж Лукас никогда не скрывал, что вдохновлялся работами именно отечественного специалиста.

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