Как советские спецэффекты помогли создать культовые фильмы Голливуда

Кинооператор Павел Клушанцев считался родоначальником жанра фантастики в Советском Союзе. Создатель знаменитой голливудской франшизы «Звездные войны» Джордж Лукас никогда не скрывал, что вдохновлялся работами именно отечественного специалиста.