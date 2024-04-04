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Вопрос. Как многодетной семье улучшить свои жилищные условия с использованием семейного капитала?

Вопрос. Как многодетной семье улучшить свои жилищные условия с использованием семейного капитала?

Ответ. Если многодетная семья нуждается в улучшении жилищных условий и состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, она имеет право на определенных условиях воспользоваться средствами семейного капитала по следующим направлениям:приобретение жилого помещения .

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