Вопрос. Как многодетной семье улучшить свои жилищные условия с использованием семейного капитала?

Ответ. Если многодетная семья нуждается в улучшении жилищных условий и состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, она имеет право на определенных условиях воспользоваться средствами семейного капитала по следующим направлениям:приобретение жилого помещения .
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