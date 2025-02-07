В Воронеже детский фестиваль «Маршак» состоится спустя полуторагодового перерыва

На пресс-конференции, состоявшейся 6 февраля, директор Платоновского фестиваля Юрий Зайцев и художественный руководитель воронежского ТЮЗа Максим Иванов рассказали о программе десятого детского театрального фестиваля «Маршак».
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