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Воронежские новости

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В Воронеже детский фестиваль «Маршак» состоится спустя полуторагодового перерыва

В Воронеже детский фестиваль «Маршак» состоится спустя полуторагодового перерыва

На пресс-конференции, состоявшейся 6 февраля, директор Платоновского фестиваля Юрий Зайцев и художественный руководитель воронежского ТЮЗа Максим Иванов рассказали о программе десятого детского театрального фестиваля «Маршак».

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