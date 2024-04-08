Риттер: Контролируя небо, Россия поражает солдат ВСУ при первом их появлении

После того как силы противовоздушной обороны ВСУ перестали обеспечивать прикрытие войск, ВС России начали полностью контролировать воздушное пространство и уничтожать украинских боевиков при каждом их появлении.
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