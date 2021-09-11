Лето-2021 стало одним из самых жарких в Сибири за историю наблюдений

Синоптики из Новосибирска подвели итоги метеонаблюдений за минувшие три летних месяца. Оказалось, что в целом летний сезон 2021 года по температурному режиму был близок к климатической норме, но синоптиков удивили аномально жаркие май и август.
Синоптики из Новосибирска подвели итоги метеонаблюдений за минувшие три летних месяца. Оказалось, что в целом летний сезон 2021 года по температурному режиму был близок к климатической норме, но синоптиков удивили аномально жаркие май и август.
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