Нелицеприятную характеристику главе Украины дал президент РФ Валерий Бурт Во время выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин затронул личность главы «незалежной»: «У меня много друзей-евреев с детства.
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