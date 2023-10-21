Евгений Язов и путь творца

Современный мир литературы часто сфокусирован на стремлении шокировать и эпатировать читателей. Тем не менее, среди современных поэтов можно выделить тех, кто не следует этим модным тенденциям, а предпочитает углубленное и возвышенное творчество.
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