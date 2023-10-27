Пакистан видит необходимость в работе ШОС с Афганистаном. Укрепление безопасности

Бишкек, 26 октября. Пакистан выступил за возрождение переговорного формата «Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – Афганистан», который, по его мнению, может способствовать укреплению региональной безопасности.
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