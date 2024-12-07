В Иркутской области полицейские и общественники приняли участие в оказании помощи волонтерам

На днях в целях оказания помощи и поддержки бойцам в зоне СВО полицейские межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» совместно с членом Общественного совета при полиции Петром Борголовым присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе.