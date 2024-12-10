Советские артефакты: Если вы помните эти предметы, вам стоит задуматься о выходе на пенсию Юлия ЧелкановаСоветские вещи – это не просто предметы обихода, это целая эпоха, о которой молодое поколение знает лишь из рассказов родителей и бабушек.
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