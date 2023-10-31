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  • Андрей Аверков
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Логопедические услуги: особенности бизнеса

Логопедические услуги: особенности бизнеса

У некоторых взрослых и особенно у детей встречаются проблемы с дикцией и произношением. Решить их может логопед, — он оценивает ситуацию и корректирует дефекты речевого аппарата, может исправить дикцию, избавиться от заикания, помочь с ударениями, минимизировать речевые нарушения, возникшие после хирургических операций.

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