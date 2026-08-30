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Московский комсомолец в Израиле

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Экспо надежд и парадоксальных героев: Либерман выводит «Наш дом Израиль» на сцену

Экспо надежд и парадоксальных героев: Либерман выводит «Наш дом Израиль» на сцену

Партия «Исраэль Бейтену» представит свой список кандидатов в Кнессет на следующей неделе, в воскресенье (6 сентября), в выставочном центре Тель-Авив Экспо, сообщила партия .

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