Правила провоза ручной клади в 2026 году: что можно и нельзя брать в салон самолёта

Правила провоза ручной клади в 2026 году остаются актуальной темой для пассажиров авиакомпаний. В зависимости от перевозчика, допустимый вес ручной клади варьируется от 5 до 10 килограммов, а габариты также отличаются.
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