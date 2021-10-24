Политолог оценил заявления о возможном применении ФРГ оружия против РФ

Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал слова министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр, заявившей, что НАТО может применить оружие против России в случае необходимости.
Популярные статьи
- Шойгу изящно одернул немецкую коллегу после ее слов о сдерживании России
- Запад может потребовать проверки российских объектов химического оружия из-за дела Навального
- Энергокризис в ЕС: «Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность»
Свежие комментарии