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Политолог оценил заявления о возможном применении ФРГ оружия против РФ

Политолог оценил заявления о возможном применении ФРГ оружия против РФ

Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал слова министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр, заявившей, что НАТО может применить оружие против России в случае необходимости.

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