Президент России ответил на вопрос является ли он Путиным

Песков вновь рассказал о “двойниках” Владимира Путина. В День народного единства российский президент Владимир Путин провел короткую встречу с волонтерами, а также детьми российских бойцов, которые погибли в зоне СВО на Украине.
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