RusNewsToday24

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    СТАЛИНА на них нет!!!Губернатор Мурман...
  • Alexander Ivanovich
    Путин губерам: "Хватит уже хватать: пора уже и о душе подумать". Те ему: "Да, В,В, - душ по 200 нам не помешает!"Губернатор Мурман...
  • Астон Мартин
    Хорошая новость , интересно горбачев это читает и понимает ли что натворил своей перестройкой ...NetEasе: ВМФ Росс...

Врач-вирусолог Чепурнов назвал декабрь возможным пиком заболеваемости COVID-19 в России

Врач-вирусолог Чепурнов назвал декабрь возможным пиком заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России может достигнуть пика в декабре. Об этом заявил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Андрей Викторов
Интересные дела творятся в необъятной Российской Федерации! Объяснить с точки зрения анализа, логики и некоторых наук, таких как программа изучения РХБЗ Военно-Морской Академии им. Кузнецова эти дела невозможно. Вот вчера в программе новостей на "Звезде" с некой куклой Беловой, иным определениям эта особь женского пола назвать сложно, интеллектуальные способности низковаты для ЧЕЛОВЕКА, а для ОСОБИ пойдет то, что в наличии. Так вот эта ОСОБЬ на голубом глазу и в могомиллионном эфире заявляет про то, что НЕПРИВИВШИЕСЯ ОТ КВ-19 ГРАЖДАНЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ МУТАЦИИ ДАННОГО ВИРУСА И Т.Д. Я понимаю, прививка дело важное, но тот же Президент РФ опять повторил, что это дело ДОБРОВОЛЬНОЕ. То есть конкретного поголовного прививания нет и быть не может. Опять же, обращаясь к наукам воинским, к коим относится РХБЗ, изучая историю развития и применения бактериологического и биологического оружия что мы видим и читаем? А видим мы и читаем то, что мутации заразы начинаются именно тогда, когда против нее начинает разрабатываться лекарство. Ярчайший пример - грипп. То же вирус и то же зараза сильная, могучая и смертоносная. Когда появились птице-грипп, свино-грипп и т.д.? А появились они тогда, когда все предыдущие варианты гриппа стали неэффективны в умерщвлении человека. То есть ОСОБИ не понимают, что наличие лекарств и вакцин провоцирует заразу на изменения! Люди это понимают, а ОСОБИ нет! То есть непривитые граждане и новая разновидность КВ-19 это ни каким образом не связанные понятия и факты! А вот те, кто переболел и выжил, вот им вакцинироваться зачем? Их организм уже точно знает как бороться с заразой! Лучшего иммунитета придумать невозможно. Но этой кукле Беловой ее невежество и бред еще можно простить, что с бабы возьмешь. Но есть еще некто Киселев с РТР. Это нечто, должен вам сказать! Понятие "ТУПОЙ" это для него как "ГЕРОЙ СОЦ.ТРУДА". Но самое интересное не это, самое интересное, что этот клоун вообще предлагает непривитых граждан не лечить за счет государства, по полисам ОМС и т.п.! То есть у действиях и высказываниях этого гражданина, при внимательном рассмотрении их явно всплывают квалификации как минимум по двум статьям УК РФ, при чем части 2 и 3, то есть ОБДУМАННЫЕ и МАССОВЫЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНЫХ СМИ!!! Вот такие вот дела в РФ творятся, и власть допускает этот беспредел.

Картина дня

наверх