В Ханое выступили российские коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано»

Во вьетнамском Ханое прошел концерт российских арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано». Гостями выступления стали более 800 зрителей, в числе которых были руководители вьетнамских правительственных учреждений, деятели культуры и искусства, дипломаты, российские граждане, живущие во Вьетнаме, передает ТАСС.