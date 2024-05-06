В Заднепровье на ходу задымился трамвай (видео)

«Сгорел на работе». Инцидент с трамваем на Пятницком путепроводе попал в объективы очевидцев. В социальных сетях смоляне поделились видео, где видно, что электротранспорт, завернувший в сторону железнодорожного вокзала, дымится.
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