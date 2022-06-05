В Ставропольском крае полицейскими установлен подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств и культивировании наркосодержащих растений

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Ставрополю поступила оперативная информация о том, что местный житель незаконно хранит в своем домовладении наркотические средства и культивирует наркосодержащие растения.

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